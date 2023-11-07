إشادة برلمانية بجهود الرئيس السيسي في احتواء الأزمة السودانية.. نواب: موقف مصر ثابت من الحفاظ على أمن واستقرار الشعب السوداني

أعضاء النواب والشيوخ عن الازمة السودانية:

مصر وجنوب السودان تجمعهما روابط أزلية

القيادة السياسية لم تدخر جهدا الوقوف بجانب جمهورية جنوب السودان

ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد وعدم تدخل أطراف خارجية

أهمية عدم تدخل أطراف خارجية من شأنها تعميق المشكلة لتجنب الشعب السوداني

دور مصر وجنوب السودان محوري في الأزمة السودانية

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بزيارة رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير، لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، مؤكدين ان زيارة سيلفا كير لمصر هي الأولي له منذ بدء الأزمة بالسودان في منتصف أبريل الماضي، كما أن الزيارة تأتي في توقيت هام للغاية بالنسبة لجنوب السودان حيث أن الدولة الشقيقة مقبلة على مرحلة هامة وهي الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقرر له في ديسمبر 2024 .

قال النائب مصطفى قدري الشريف عضو مجلس الشيوخ، إن مصر وجنوب السودان تجمعها روابط أزلية وتاريخا ممتدا دعمت خلاله القاهرة تطلعات شعب جنوب السودان نحو مستقبل أفضل إيمانا بحقه في تحقيق آماله وتلبية طموحاته المشروعة.



أضاف “ الشريف” فى تصريحات له ، أن القيادة السياسية لم تدخر جهدا الوقوف بجانب جمهورية جنوب السودان وشعبها الشقيق في اكتساب العديد من الخبرات في المجالات المختلفة ومنها تعزيز وتطوير التنسيق السياسي والعسكري والأمني خاصة خلال هذه المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة بما يحافظ على مصالح شعوبنا.

وأشاد النائب مصطفى قدري الشريف، بما أكده الرئيس السيسي أثناء لقائه اليوم مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير عن دعم مصر الكامل بالجهود المبذولة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي لتلبية تطلعات شعب جنوب السودان نحو السلام والاستقرار والتنمية.



وأثني الشريف على التوافق بين مصر وجنوب السودان وتكثيف الجهود لإيجاد حل للأزمة السودانية ومطالبة الطرفين تغليب المصلحة العليا للبلاد وعدم تدخل أطراف خارجية من شأنها تعميق المشكلة لتجنب الشعب السوداني المزيد من الدمار والتشتيت.



وأكد النائب مصطفى قدري الشريف على ان القيادة السياسية تعمل علي دعم كافة الجهود لاستقرار السودان والحفاظ على مقدراتها.

وبدورها، ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، زيارة رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير، ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، قائله: إن زيارة سيلفا كير لمصر هي الأولي له منذ بدء الأزمة بالسودان في منتصف أبريل الماضي، كما أن الزيارة تأتي في توقيت هام للغاية بالنسبة لجنوب السودان حيث أن الدولة الشقيقة مقبلة على مرحلة هامة وهي الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقرر له في ديسمبر 2024 .

وقالت النائبة نيفين حمدي في تصريحات صحفية لها اليوم، إن البلدين تجمعهما روابط أزلية وتاريخية واستراتيجية ممتده تعززها أواصر التعاون المشترك والتقارب الأزلي مما يجعل من الدولتين نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية ذات المصير الواحد المشترك منذ أقدم الأزمنة وحتى العصر الحالي الحديث، واصفه علاقه البلدين والشعبين الشقيقين بأنها تاريخية.

واضافت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره سيلفا كير شهد توافق علي التواصل عن قرب على مختلف المستويات خلال المرحلة القادمة، وتنسيق المواقف على المستويين الإقليمي والدولي، كما تضمن اللقاء التشاور بين الجانبين حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة القائمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب الشقيق، والتطرق لجهود القاهرة إقليميا ودوليا وخاصة مع آلية دول الجوار، لوقف الصراع واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلا عن بحث سبل التنسيق والتعاون لدعم الأشقاء، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز جنوب السودان الأزمة الراهنة بسلام.

وأكدت نائبة حماة الوطن، أن الرئيس السيسي بعث عدد من الرسائل خلال المؤتمرالصحفي المشترك مع سيلفا كير، عكست توافر الإرادة السياسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين، فضلا عن دعم مصر قيادة وحكومة وشعبا لاستقرار وتنمية ومستقبل جنوب السودان الشقيق ، بالاضافة الي تعزيز وتطوير التنسيق السياسي والعسكري والأمني المشترك، خلال هذه المرحلة الهامة التي تمر بها المنطقة، بالاضافة الي تأكيد الرئيس السيسي علي أن مصر ستظل الصديق الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان وملتزمون بتقديم كافة أوجه الدعم من خلال الآليات القائمة للتعاون بين البلدين، مشيرة الي أن الرئيس السيسي أكد أيضا لنظيره علي دور مصر وجنوب السودان محوري في الأزمة السودانية فهما الأكثر فهماً لطبيعة الأزمة وتشابكاتها القبلية، وعدم إغفال ذلك في أية مبادرات أو مساعي مطروحة لتسوية الأزمة، فضلا عن تطرق السيسي الي تطورات قضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيله وتأكيده على رؤية الدولة المصرية المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.

وأختتمت النائبة نيفين حمدي بيانها بالتأكيد علي موقف مصر الثابت من الحفاظ على أمن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعمه إقليميا ودوليا وذلك فى إطار العلاقات الأخوية التاريخية المتينة والأزلية بين البلدين، التى تتطلع مصر لتعزيزها وتطويرها فى جميع المجالات على المستوى الأمنى والعسكرى والاقتصادى والتجارى.

ومن جانبه، دعا الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وطالب "سليم" في تصريحات له، من جميع الأطراف والقوى السودانية الالتزام التام بما جاء من بنود مهمة في البيان الختامي لقمة دول جوار السودان وتكثيف العمل إقليميا وعربياً وافريقياً ودولياً على وقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدمًا في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

وأكد أن انهاء الأزمة داخل السودان يتطلب الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية بما يعزز استقرار السودان ويلبّي تطلعات شعبه الشقيق في التنمية والتطور والنماء.

وقال الدكتور محمد سليم إن مصر نجحت في وضع الأزمة السودانية في بؤرة الاهتمام العالمي وهى ما يتطلب من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته دعم ومساندة الرؤية المصرية لإنهاء الازمة السودانية لتحقيق الاستقرار والامن داخل السودان والحفاظ علي مقدرات الشعب السوداني مؤكداً أن الكرة الان أصبحت في ملعب الأطراف والقوى السياسية بالسودان الذين يتحتم عليهم تغليب المصالح العليا للسودان والاستجابة الفورية للبيان الختامي الصادر عن قمة دول جوار السودان.