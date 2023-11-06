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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هيئة مكتب الشيوخ تختار النائب علاء مصطفى عضوا في اللجنة العامة

النائب علاء مصطفى
النائب علاء مصطفى

اختارت هيئة مكتب مجلس الشيوخ النائب علاء مصطفى، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضوا في اللجنة العامة في دور الانعقاد الرابع.

وتنص المادة ٢٦ من الائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولًا: الوكيلين. 
ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية. 
ثالثًا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر. 
رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر).

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