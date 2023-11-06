هيئة مكتب الشيوخ تختار النائب علاء مصطفى عضوا في اللجنة العامة

اختارت هيئة مكتب مجلس الشيوخ النائب علاء مصطفى، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضوا في اللجنة العامة في دور الانعقاد الرابع.

وتنص المادة ٢٦ من الائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولًا: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثًا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر).