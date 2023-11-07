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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: السودان قضية أمن قومي بالنسبة لمصر

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الوضع في السودان ما زال متأزما، وهناك جهود مصرية وسعودية وإقليمية، ومحاولات متصلة من الاتحاد الإفريقي والمؤسسات الإقليمية؛ لاستعادة زمام المبادرة الدبلوماسية، ولكن المواجهة العسكرية على الأرض لا زالت قائمة، وقوات الدعم السريع تتحرك بحرية، وتمارس عنفا على الأرض، يطال المواطن السوداني. 

مساعد وزير الخارجية الأسبق يتحدث عن السودان 

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، أن الأمر في السودان لا يهدد فقط أمن واستقرار شعب السودان، وإنما الأمن الإقليمي بالكامل، بحكم أنه بجوار 13 دولة أخرى، والسودان هي قضية أمن قومي بالنسبة لمصر، إذ أن شعبه هو شقيق للشعب المصري، وهناك تحرك لإنقاذ المشهد من العنف، ولا بديل عن إيجاد حل متوافق عليه بين الأطراف؛ من أجل استعادة مؤسسات الدولة السودانية. 

ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق، بأن مصر تتعامل وسط مؤامرات أجنبية، وتفاعلات مع المشهد الفلسطيني في غزة، وإذا كانت مصر قد تمكنت في المشهد الليبي من استعادة أمن واستقرار الوضع الراهن؛ فإن الوضع في السودان شديد الخطورة، ولكن الدعم المباشر للسودان لاستعادة دور المؤسسات الوطنية؛ أمر ضروري. 

السفير محمد حجازي السودان برنامج 90 دقيقة المشهد الفلسطيني قناة المحور

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