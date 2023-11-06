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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس وزراء فلسطين الأسبق: إسرائيل تقوم بحرب إبادة ممنهجة ضد الشعب بجميع أطيافه

صدى البلد

أكد الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، أن أولوياتنا الحالية هي وقف إطلاق النار والعدوان في قطاع غزة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويجب تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى قطاع غزة.


وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من نيوجيرسي مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالبت بدخول المساعدات، لكنه لم يتطرق لماذا تتحكم حكومة الاحتلال الفاشية في المساعدات.

ولفت إلى أن أي حديث الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يتعلق بوقف إطلاق النار فهو حديث ثانوي، فالنقطة الأساسية هي وقف العدوان الآن بشكل أساسي، وغير ذلك يأتي في مراحل لاحقة.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب ممارسات بشعة في الضفة الغربية، وليست غزة فقط، ونقطة الارتكاز الأساسية تتمثل في وقف القصف الإسرائيلي العشوائي على قطاع غزة، وما يحدث في الشعب الفلسطيني ما هو إلا حرب إبادة.
 

الشعب الفلسطيني الضفة الغربية القاهرة الإخبارية المساعدات الانسانية الاحتلال الاسرائيلي

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