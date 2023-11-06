كارثة.. الرابطة الطبية الأوروبية تطلق تحذيرا بشأن الأوضاع الصحية في غزة

كشف الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، خطورة الوضع الطبي في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوضع في غزة كارثة صحية.



وأضاف فؤاد عودة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن عدد المتوفين من النساء والأطفال في فترة قصيرة هم الأكبر عددا، فضلا عن الكثير من المفقودين تحت ركام البيوت المقصوفة، مؤكدا اتصالهم المباشر مع الأطباء والحكومات الأوروبية.

وتابع الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، أن أغلب المستشفيات توقفت عن العمل لعدم وجود وقود ولا أطباء متخصصين والعمليات تجرى بدون تخدير ولا مواد أساسية للعمليات.



