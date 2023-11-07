5 فئات مسموح لها إضافة مواليد جديدة.. وتفاصيل زيادة دعم بطاقات التموين

تساءل عدد من المواطنين عن الفئات التي سمحت لهم وزارة التموين بإضافة المواليد لبطاقات التموين الخاصة بهم، فضلا عن “زيادة دعم بطاقات التموين”، ونقدم من خلال هذا التقرير الإجابة عن هذا التساؤل كما يلي:

الأشخاص المسموح لهم إضافة مواليد جديدة

وعن الأشخاص المسموح لهم إضافة مواليد جديدة أتاحت وزارة التموين خدمة إضافة الأبناء إلى البطاقات التموينية، لـ 5 فئات من المدرجين على قواعد بيانات المستفيدين على قوائم المنظومة التموينية، وذلك من خلال مكاتب التموين فقط .

1- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

2- أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

3- حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

4- أسر الشهداء.

5- أبناء الأسر البديلة.



زيادة دعم بطاقات التموينية

أعلن محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدمه بمقترح برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التموين، بشأن زيادة الدعم المقدم لبطاقات التموين 25 جنيها؛ ليصبح 75 جنيها لكل فرد، بدلا من 50 جنيها، وذلك لمواجهة زيادة الأسعار.

المواطن تحمل فاتورة البناء والبقاء

وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إن المواطن تحمل فاتورة البناء والبقاء، ويجب جميعا أن نقف خلفه حتى يستطيع مواجهة الغلاء الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية والأوكرانية الروسية، لافتا إلى أن مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، سيكون خلال الشهور القليلة المقبلة، وذلك يتيح فرصة إضافة دعم جديد على بطاقات التموين للمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إضافة 25 جنيها لـ 64 مليون مستفيد من البطاقات التموينية؛ يكلف الموازنة حوالي 16 مليار جنيه دعما إضافيا، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بجهود خلال الآونة الأخيرة؛ من أجل وقف زيادة أسعار السلع، عبر الإفراج عن البضائع في الجمارك، ولكن الأزمة لن تنتهي في يوم وليلة، فهناك تكاليف إضافية على هذه البضائع؛ بسبب وجودها فترة طويلة في الموانئ، والمواطن سيشعر بوقف زيادة الأسعار في الدورة المقبلة، وعن طريق التدفقات الجديدة للبضائع في الموانئ.

كما أكد النائب، أن الدولة تطرح أيضا بضائع بأسعار مخفضة، عن طريق معارض أهلا رمضان، وذلك يسهم في خفض زيادة أسعار البضائع، ولكن نحتاج إلى حلول سريعة لدعم المواطن البسيط، وهي زيادة دعم بطاقات التموينية لكل مواطن مشترك في المنظومة.

زيادة دعم البطاقات التموينية

وأوضح النائب، أن زيادة دعم البطاقات التموينية ووصولها إلى 75 جنيها بدلا من 50 للفرد الواحد؛ يتيح زيادة عدد السلع المقدمة للمواطنين من زيت وأرز وسكر، وغيرها من السلع المقدمة على بطاقات التموين.