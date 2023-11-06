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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلمه يلعب للأهلي.. فرج عامر يتحدث عن وجهة أحمد فتوح المقبلة

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي حقيقة انتقال لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح إلى الاهلي بعد عرضه للبيع.

وكتب فرج من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" أحمد فتوح ترعرع وبزغ نجمه في سموحة وعاد للزمالك، وأصبح صاحب أكبر مشكلة في الزمالك، هل سيحقق حلمه باللعب للأهلي أم سيبيعة الزمالك لبيراميدز ؟ لا أظن ذلك ".

وألغى أحمد فتوح، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، متابعة نادي الزمالك عبر منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام»، بعد خروجه من معسكر لقاء زد بصحبة الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي.

وجاء رد شيكابالا، قائد الزمالك، على تصرف أحمد فتوح، بالغاء متابعة اللاعب عبر انستجرام.

واتخذ نادي الزمالك بالأمس قرارات صارمة تجاه اللاعب، لحسم ملف أحمد فتوح بشكل نهائي، إذ أنه تم إعلان عرض كلا من أحمد فتوح، ومصطفى الزناري، ومحمد صبحي للبيع، مع العمل على التحقيق معهم وفقا للوائح الفيفا، في قرارات نارية أصدرها مجلس إدارة نادي الزمالك بالأمس الأحد بقيادة حسين لبيب.

أحمد فتوح يواصل التصعيد

أزمات أحمد فتوح لم تنته عند هذا الحد، بل قام اللاعب بنشر صورة "ستوري" على حسابه بانستجرام بإيموشن ضحك كسخرية من قرارات مجلس الإدارة التي صدرت، وهو الأمر الذي أغضب المسؤولين داخل صفوف نادي الزمالك بشكل أكبر خلال الساعات الماضية.

 

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