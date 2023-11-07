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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 707 أحصنة.. "AMG GT2 PRO" النسخة الاشرس من مرسيدس |صور

مرسيدس AMG GT2 PRO
مرسيدس AMG GT2 PRO

انتهت مرسيدس من تطوير النموذج الخاص بحلبات التسارع AMG GT2 PRO، والذي يقدم بقدرات فنية عالية الاداء، تستند إلى طرازات الجيل الثاني من AMG GT2، ولكن مع باقة من التجهيزات القوية، اضافة إلى تصميم خارجي خاطف للانظار.

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القدرات الفنية للسيارة مرسيدس AMG GT2 PRO

مرسيدس AMG GT2 PRO

تضم السيارة مرسيدس AMG GT2 PRO محرك V8 ثماني الاسطوانات، سعة 4000 سي سي "تيربو مزدوج"، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 707 حصانا، مع ناقل حركة تسلسلي مكون من 6 سرعات.

مرسيدس AMG GT2 PRO

وترتكز السيارة مرسيدس AMG GT2 PRO على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز ومتعدد الاضلاع يبلغ قياسها 18 إنش، باطلالة تجمع بين لونين، مع شبكة أمامية ذات فتحات هوائية طولية، وغطاء محرك يحتوي على الكثير من فتحات التهوية، ومصابيح تتسم بالشراسة مع اضاءة LED.

مرسيدس AMG GT2 PRO

وتضم الناحية الخلفية سبويلر عريض، يساعد على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى اللمسات الانسيابية التي تتمتع بها السيارة، و4 مخارج من عادم الوقود، وعتبات جانبية رياضية المظهر، وباقة من تقنيات الحماية والامان، وبرامج دعم قائد المركبة.

مرسيدس AMG GT2 PRO

وتحتوي السيارة مرسيدس AMG GT2 PRO على مطفأة الحريق، بالاضافة إلى فتحة مدمجة في لوحة السقف لضمان عوامل السلامة على الحلبة، وممتصات اصطدام قابلة للتعديل بأربع وضعيات، والكثير من اللمسات المصنوعة من الياف الكربون، وقمرة قيادة تدل على المهام القوية التي ستخوضها تلك النسخة.

مرسيدس AMG GT2 PRO
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