قيادي بحركة فتح: إعادة بناء غزة يحتاج إلى 20 عاما على الأقل

قال الدكتور أيمن الرقب قيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن غزة تُدمر بشكل تام، مشيرًا إلى أن إعادة بناء القطاع يحتاج إلى 20 عاما على الأقل.

وأضاف الرقب في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الاتحاد الأوروبي يدرك أن الأمر لن يكون سهلا بخصوص إعادة إعمار غزة والأماكن التي سيبقى فيها الأهالي أثناء إعادة الإعمار، وبالتالي فإن المستقبل مجهول على الصعيدين السياسي والميداني".

وتابع القيادي بحركة فتح: "الاحتلال يتعامل أن هناك قطيع وليس شعبا فلسطينيا يتألم، ولم يتعلم من تجارب الـ75 الماضية حيث لم يكسر شوكة الشعب الفلسطيني، وقتل الآلاف، لكنه الآن يصنع كراهية داخل الشعب الفلسطيني، وتحديدا في غزة".

وأكد: "حتى هذه اللحظة نتحدث عن أكثر من 1095 أسرة بقي منها فرد بخلاف الأسر التي شُطبت بشكل تام، وإن استمرت الأمور على هذه الحال، واستمر الاحتلال بشكله الحالي، فإن الطفل الذي بقي من هذه الأسرة سيكون شابا ولديه مقدرة كي يكون نواة لإزعاج الاحتلال بأكثر مما حدث في 7 أكتوبر، ومن ثم، يجب وضع معالجة سياسية شاملة".

