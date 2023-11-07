أخبار السيارات| بـ 85 ألف جنيه أرخص سيارة "هاتشباك" من كيا.. وسعر أرخص مرسيدس 2023..5 سيارات يابانية زيرو تبدأ من 490 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ظهرت السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022، للبيع عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، تحت حالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 2000 كيلومتر، بالاضافة إلى انتمائها للفئة HIGHTLINE كاملة التجهيزات.

مازالت السيارة B200 هي أرخص اصدارات شركة مرسيدس المطروحة في مصر، حيث يتم تقديمها محليًا من خلال فئة واحدة من التجهيزات SPORTS TOURER، وذلك تحت موديلات 2023، مع تصميم خارجي عصري وباقة من التجهيزات.

تتنوع السيارات المطروحة في السوق المصري، بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب بلد المنشأ والعلامات التجارية، ومنها اصدارات الصانع الياباني والمخضرم، والذي يقدم مجموعة كبيرة من السيارات في مصر التي تحمل علامته التجارية.

تعتبر السيارة كيا برايد، واحدة من ارخص السيارات التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية KIA بالسوق المصري، والتي مازالت تتمتع بشعبية كبيرة داخل سوق السيارات المستعملة، كونها من ابرز السيارات الاقتصادية، والتي تتميز بأسعارها المنخفضة، إلى جانب توافر قطع الغيار الخاصة بها وبأسعار مناسبة ايضا.

عرضت السيارة فيات تيبو 2022 للبيع عبر الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا الامر، وظهرت السيارة بحالة الزيرو، مع فئة MIDE GRADE، والتي تضم الكثير من التجهيزات، بالاضافة إلى تصميمها الخارجي الذي ينتمي إلى عائلة السيدان.

استطاعت السيارات الكهربائية أن تحقق شعبية كبيرة داخل الأسواق العالمية، باختلاف أشكالها وأنواعها وعلاماتها التجارية، ويبدو أن الصانع الصيني على موعد جديد من خطف الانظار، بعد ظهور النسخة وولينغ ميني إي في كابريو ذات السقف المكشوف.

تقدم شركة فولفو عملاقة تصنيع السيارات السويدية، العديد من الطرازات القوية داخل السوق المصري، ومنها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، ومنها النسخة XC60 موديل 2023، والتي تقدم محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات.

انتشرت فى الساعات الاخيرة أنباء عن عودة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات وإنتاج سيارة كهربائية جديدة ، على صفحات السوشيال ميديا ، فما هى القصة وما هو حقيقة الأمر .