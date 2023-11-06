قدم صورة مهينة ومذلة للفن المصري.. ناقدة تهاجم بيومي فؤاد

قالت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، إن موقف محمد سلام من المشاركة في موسم الرياض كان واضحا وصريحا ولم يسئ لأحد بل لديه شعور انساني تجاه الأشقاء في فلسطين.

وأوضحت خير الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل والمذاع عبر قناة "صدى البلد":" ما قاله بيومي فؤاد، قدم فقرة رخيصة أشبه بالتسول وبها تلقيح كلام".

وأضافت:" بيومي فؤاد ناقص يبوس الأيادي وقدم صورة مذلة للفن المصري وأسلوبه مستفز وفيه اهانة لزملائه".

وأكملت:" وبعدين بيقدم فن بياخد عليه أجر إزاي احنا مش بتوع فلوس وبعدين كلمة كتر خيركم المكررة هي معبرة عن نقصه لان الجمهور المفروض هو اللي يشكره".