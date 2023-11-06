إبراهيم عيسى: اللجان الإسرائيلية الإلكترونية تبث شائعات وتفرق الشعوب العربية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك عدد كبير من اللجان الإسرائيلية والتي تبث الشائعات والأكاذيب في المجتمعات العربية، موضحًا ضرورة عدم الاستسلام لحالة اللجان الإسرائيلية وليس اللجان الإخوانية فقط.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اللجان الإسرائيلية الإلكترونية تفرق وتمزق الشعوب العربية وتعمق الفجوة بين الشعوب العربية وبعضها وبعض، مشددًا على أن اللجان الإسرائيلية تعمل على زيادة الفجوات والتخبط بين الشعوب.

وأوضح أن أي حكومة ستأتي لغزة غير حماس ستتعرض لحملات كبيرة من الدمار، وغزة ستكون خراب مستمر ويتألم فيها الشعب الفلسطيني وجوع كبيرة، منوهًا بأنه كلما استمرت العواطف في قراءة المشهد لن يكون هناك رشادة عند حماس وسنسير في طريق الخراب.