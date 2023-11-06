عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبور دفعة جديدة من حملة الجنسيات مزدوجي الجنسية عبر معبر رفح

وصول حملة الجوازات
وصول حملة الجوازات الأجنبية مزدوجي الجنسية الى معبر رفح

عبر ميناء رفح البري محافظة شمال سيناء ،  اليوم الإثنين دفعة جديدة من حملة الجوازات الأجنبية بإجمالي 400 من  مزدوجي  الجنسية إلى الجانب المصري  للسفر إلى بلادهم، وذلك بعد إنهاء إجراءات سفرهم داخل صالة السفر .

 

100مصري

وقالت المصادر أن من بين هذا العدد 100يحملون الجنسية المصرية ..حيث كانوا في زيارة ل،ورغم في قطاع غزة قبل أن تنشر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر أنه سبق خروج1024من مزدوجي الجنسيات خلال الأيام السابقة من عدة جنسيات..حيث جاءت سيارات تابعة لسفارات عدد من الدول بالقاهرة لنقل رعاياها قبل السفر إلى بلادهم.

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت أن هناك نحو7 الاف من حملة الجوازات مزدوجي الجنسية يتواجدون داخل قطاع غزة يمثلون 60 دولة عربية وأجنبية.
 

txt

محافظ شمال سيناء: مصر هي البلد الثاني للفلسطينيين

رفح مزدوجي الأجنبية معبر بلادهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

حمو بيكا يعلن استقبال مولودته الأولى ..صورة

موضوعات متعلقة

بعد توقف يومين.. وصول 17 جريحا فلسطينيا إلى سيناء من معبر رفح

جامعة العريش تنظم ندوة بعنوان "سيناء والأمن القومي المصري"

محافظ شمال سيناء: مصر هي البلد الثاني للفلسطينيين

تسليم 15 شاحنة مساعدات للهلال الأحمر الفلسطيني من معبر رفح

لجنة من مجلس مدينة العريش تعاين محوري الفاتح وأسيوط قبل الاستلام

مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات كويتية ويونانية

تجهيز مكتب لجمعية الهلال الأحمر فرع شمال سيناء بمستشفى العريش

تشغيل التجمع التنموي الثاني بقرية النوافعة مركز الحسنة

ترشيحاتنا

مستوى الرؤية .. تحذير عاجل من الأرصاد لقائدي المركبات على الطرق السريعة

فيات تيبو 2022 "كسر زيرو" للبيع.. بهذا السعر

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

خلي بالك وأنت رايح شغلك الصبح.. تحذير من أحمد موسى على الهواء| فيديو

الولايات المتحدة تكشف مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس

أحد أبطال حرب أكتوبر: إسرائيل كانت تخدع العالم وتنشر أخبارا كاذبة قبل حرب 1967


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجبتها بعد 9 أعوام صبر..فيديو مؤثر لأم فلسطينية مع طفلتها

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

بعد تصدر بيومي فؤاد الترند..مهندس شاب يخسر شقى عمره لهذا السبب

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ