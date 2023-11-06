عبور دفعة جديدة من حملة الجنسيات مزدوجي الجنسية عبر معبر رفح

عبر ميناء رفح البري محافظة شمال سيناء ، اليوم الإثنين دفعة جديدة من حملة الجوازات الأجنبية بإجمالي 400 من مزدوجي الجنسية إلى الجانب المصري للسفر إلى بلادهم، وذلك بعد إنهاء إجراءات سفرهم داخل صالة السفر .

100مصري

وقالت المصادر أن من بين هذا العدد 100يحملون الجنسية المصرية ..حيث كانوا في زيارة ل،ورغم في قطاع غزة قبل أن تنشر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر أنه سبق خروج1024من مزدوجي الجنسيات خلال الأيام السابقة من عدة جنسيات..حيث جاءت سيارات تابعة لسفارات عدد من الدول بالقاهرة لنقل رعاياها قبل السفر إلى بلادهم.

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت أن هناك نحو7 الاف من حملة الجوازات مزدوجي الجنسية يتواجدون داخل قطاع غزة يمثلون 60 دولة عربية وأجنبية.

