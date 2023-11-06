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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم التعادل| نجم لوتون تاون يصف تصرفات صلاح بالشيطانية.. فماذا فعل الفرعون؟

محمد صلاح
محمد صلاح

تسبب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي في اصابة آندي تاونسند، لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي لوتون تاون بالذهول، وذلك خلال مباراة الفريقين.

محمد صلاح 

مباراة ليفربول ولوتون تاون

وتعادل ليفربول ونظيره لوتون تاون بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصف تصرف محمد صلاح بالشيطاني

واقترب كل من ديوجو جوتا وداروين نونيز من التسجيل لـ ليفربول، لكن الأخير أهدر أخطر فرصة في المباراة بعد رأسية محمد صلاح للاعب الأوروجواياني الذي سدد فوق المرمى.

وعلى الرغم من إهدار نونيز للكرة، إلا أن آندي تاونسند يشعر أن ما فعله محمد صلاح قبل وصول الكرة لـ نونيز كان "شيطانيًا".

ماذا قال آندي تاونسند عن محمد صلاح؟

وقال تاونسند في تصريحات لموقع الدوري الإنجليزي: "لم أصدق ما قام به محمد صلاح، لقد سدد رأسية بطريقة شيطانية، لا أصدق أنها لم تذهب للمرمى".

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وأضاف: "لقد أسقط محمد صلاح الكرة على طبق من ذهب لـ نونيز وكان عليه أن يضعها في المرمى، ولكنه أخطأها وذهبت الكرة بعيدة عن الشباك".

لم يقدم محمد صلاح أفضل أداء له أمس في مواجهة لوتون تاون الأولى له منذ انضمامه للريدز في 2017، وأهدر وزملائه العديد من الفرص على مرمى الفريق الصاعد حديثًا.

محمد صلاح 

كولوب يعلق على التعادل

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تعادل فريقه أمام لوتون تاون، في الدوري الإنجليزي، والتي شهدت عودة لويس دياز وتسجيله هدفا، فيما أهدر محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر فرصة ذهبية.

وعلق يورجن كلوب على عودة لويس دياز في تصريحات لـ"سكاي سبورتس" قائلا: "لحظة رائعة لكنها لا تغير الوضع، الشيء الأكثر أهمية هو إطلاق سراح والده، إنه لأمر رائع أنه أراد أن يكون هنا، هذا كل شيء، بالنسبة لنا هدف مهم للغاية وبالنسبة له فهو مهم وعاطفي، ولكن هذا كل شيء".

وأضاف: "كنا نعلم أنه سيشكل تهديدًا، ولم نكن نعرف المدة التي سيلعب فيها لأنه لم يشارك سوى في جلسات قليلة مع الفريق ولكن هذا ليس الجزء الأكثر أهمية اليوم، لقد سجل الهدف ولكننا بحاجة إلى رؤية بعض التحسن في كولومبيا فيما يتعلق بوالد لويس دياز".

وأكد: "كان ينبغي علينا أن نقدم أداءً أفضل، لوتون تاون يستحق الإشادة، لقد كان لنا لحظاتنا لكننا لم نكن هادئين بما يكفي لإنهاء فرصنا بنجاح، عندما تتأخر بنتيجة 1-0 وتسجل هدف التعادل، فهذه نتيجة تفضلها، قبل المباراة لم أكن أعتقد ذلك، إنها نتيجة يستحقها الفريقان".

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