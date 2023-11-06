صحفى سوداني: الحرب انتقلت إلى دارفور

كشف عثمان الميرغني الكاتب الصحفي السوداني، آخر تطورات الأوضاع في السودان والحرب الدائرة بين الجيش السوداني والدعم السريع.



وأضاف عثمان الميرغني، في حوار مع الاعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن الوضع تغير كثيرا والخطط مختلفة عن بداية الحرب في السودان، متابعا أن الحرب أنتقلت الي دارفور حاليا.

وتابع عثمان الميرغني الكاتب الصحفي السوداني، أن الحرب أصبحت للسيطرة علي كل ولاية سودانية ، وتم تطوير الحرب حسب معطيات الأرض، لافتا إلى أننا على مشارف سودان جديدة والوضع يتغير بشكل متسرع.

https://fb.watch/o948CzfkXh/?mibextid=Nif5oz