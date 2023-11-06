خالد التيجاتي: السودان يعاني من إقصاء بعض الفصائل

كشف الكاتب السوداني خالد التيجاتي، أخر تطورات الأوضاع في السودان والحرب الدائرة بين الجيش السوداني والدعم السريع.



وأضاف خالد التيجاتي، في حوار مع الاعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن السودان يتعرض لاجندة خارجية، متابعا أن الصراع في السودان مر عليه ما يقرب من ٢٠٠ يوم.



وتابع عثمان الميرغني الكاتب الصحفي السوداني، أن السودان يعاني من إقصاء بعض الفصائل، متابعا أن مر ٢٠٠ يوم علي اشتعال الحرب في السودان.

https://fb.watch/o948CzfkXh/?mibextid=Nif5oz