مجمع إعلام أبوسمبل ينظم ندوة للتوعية بالمشاركة السياسية ضمن حملة "انزل شارك"

نظم مجمع إعلام أبو سمبل جنوب أسوان ندوة حول التوعية بأهمية المشاركة السياسية خلال الفترة المقبلة، وذلك بمقر كنيسة الأنبا بولا بمدينة أبو سمبل السياحية.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الندوات التي يتم تنظيمها ضمن "حملة صوتك أمانة .. انزل شارك " بناء علي توجيهات الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات ، وبإشراف الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة .



انزل شارك

وحاضر فى الندوة رجب الشافعى، نائب رئيس مدينة أبو سمبل والأنبا يواقيم ثابت، راعى كنيسة الأنبا بولا ومحمد المهدى، مدير ثقافة أبو سمبل سابقا، وبمشاركة عدد من رواد الكنيسة.

وأشار رجب الشافعى، إلى دور الدولة فى دعم المناطق الحدودية والجبلية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع على أهالى هذه المناطق النائية فى مدينة أبوسمبل السياحية، بجانب توفير فرص عمل لهم حيث إن أبوسمبل تمتلك العديد من المقومات الطبيعية والتاريخية والأثرية التى أكسبتها شهرة عالمية، بالإضافة إلى موقعها الجغرافى المتميز كبوابة جنوبية لمصر على قارة أفريقيا.

الانتخابات

وقال الشافعي إن الدولة نفذت العديد من المشروعات الهامة للنهوض بمدينة أبوسمبل ومن أبرزها افتتاح منفذ قسطل / إشكيت، ومنفذ أرقين بين مصر والسودان مما أدى إلى حدوث رواج كبير فى حركة التجارة بين البلدين الشقيقين وباقى الدول الإفريقية، لافتاً إلى تنفيذ الدولة للعديد من مشروعات الاستصلاح الزراعى للاستفادة من المساحات الصحراوية الشاسعة وتحقيق تنمية مستدامة وحقيقية جنوب مصر.

وشدد محمد المهدى مدير ثقافة أبو سمبل سابقا على أهمية المشاركة السياسية فى الانتخابات المقبلة من أجل الحفاظ على المكتسبات الكثيرة التى تتحقق على أرض الواقع خاصة فى ظل ارتفاع درجة الوعى السياسى لأهالى أبو سمبل السياحى وحرصهم الشديد على المشاركة بمختلف الاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف الأب يواقيم ثابت راعي الكنيسة أن الانتخابات القادمة ستكون عرسا ديمقراطيا يشارك فيه جميع أهالى المدينة وقراها المختلفة، كعادتهم لتأكيد استمرار مسيرة التنمية التى تشهدها مصر، مشيداً بدور الهيئة العامة للاستعلامات فى الوصول إلى كل بقاع جمهورية مصر العربية من أقصاها إلى أقصاها خاصة فى المناطق الحدودية، وذلك من أجل توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم المختلفة تجاه وطنهم الغالى مصر.

واختتمت بمدينة أسوان منافسات دورى اللجان الرياضية بمديريات الشباب والرياضة بمشاركة 21 لجنة رياضية على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.