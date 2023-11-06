هل يوافق الزمالك على رحيل أحمد فتوح للأهلي؟.. رد مهم من «متحدث النادي»

قال أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن قرار إيقاف ثلاثي الزمالك أحمد فتوح، ومصطفى الزناري، ومحمد صبحي، منفصل تماما عن أي شيء له علاقة بالتعاقدات، والهدف منه؛ إرساء مبادئ مع الفارس الأبيض، وفرض حالة من الالتزام بين اللاعبين، موضحا: "الزمالك لا ينظر لعقود أو أي شيء، والموضوع كله له علاقة بمبادئ".

الزمالك يتحدث عن إمكانية رحيل فتوح للأهلي

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن ثلاثي الفريق مطروحين للبيع، ولن يبقوا في نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، مؤكدا: "كل اللي فارق معانا رسالة مبادئ وقيم الزمالك لا يمكن أن تتخطاها".

وعن إمكانية انتقال أحمد فتوح إلى صفوف الأهلي؛ عقَّب قائلا: إن ثلاثي الفريق مطروحين للبيع، ولن يستمروا مع صفوف الزمالك في الفترة المقبلة، وأحمد فتوح ومحمد صبحي عقدهم ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم.

وأكمل تصريحاته، أن الزمالك لا يفكر سوى في مبادئه في الوقت الحالي، ونادي زد أعلن أنه اتخذ موقفا بشأن التعاقد مع فتوح، ويجب على الأندية التعامل بمثل هذه الطريقة.