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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول رد رسمي من الزمالك بشأن المدير الفني الجديد

الزمالك
الزمالك

رفض أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، الحديث عن أي تفاصيل خاصة بالمدير الفني الجديد لصفوف نادي الزمالك، قائلا إنه لا مجال في الوقت الحالي للحديث عن مدير فني جديد، وتم توجيه الشكر لخوان كارلوس أوسوريو، وتعيين معتمد جمال، والذي يحصل على كل الدعم من قبل مجلس الإدارة في الفترة الحالية. 

الزمالك يتحدث عن لافتة "نادي الوطنية والكرامة" 

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن موقف جمهور الزمالك كان مشرفا للغاية تجاه مجلس إدارة نادي الزمالك، وتجاه المدير الفني معتمد جمال في الوقت الحالي، وتجاه قرارات المجلس الأخيرة. 

وتابع المتحدث باسم القلعة البيضاء، أن جمهور الزمالك كان في منتهى الرقي والوعي في الفترة الحالية، وأغلبهم كان يدعم قرارات مجلس الإدارة، ويرى الانضباط أمرا هاما للغاية. 

وعن تغيير لافتة "نادي الوطنية والكرامة" عقب قائلا إن نادي الزمالك ضد المزايدة، ولا يؤيد إدخال السياسة في الرياضة، والمصريون كلهم مع الوطنية والكرامة، والمرحلة السابقة فاتت بكل ما فيها، أما المرحلة الحالية فهي مرحلة مؤسسية خالية من المعارك والمزايدات، والهدف هو العمل على المشاكل الخاصة بالفريق في الوقت الحالي. 

الزمالك المدير الفنى الجديد أوسوريو معتمد جمال عمرو أديب برنامج الحكاية

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