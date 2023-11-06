الإسكندرية .. انطلاق اللقاء الرابع من دورة البناء الثقافي للأئمة والواعظات

انطلقت فعاليات اللقاء الرابع من دورة البناء الثقافي للأئمة والواعظات، بكلية التربية جامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



وذكرت مديرية أوقاف الإسكندرية -في بيان اليوم الاثنين- أن الدورة افتتحت بعقد مقرأة الأصوات الحسنة للأئمة، ثم محاضرة الدكتور عادل زعلوك المدرس بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، حيث تناولت المحاضرة تحقيق الأمن ودور الأئمة والدعاة والواعظات في تحقيقه.



وخلال كلمته، أكد الشيخ سلامة عبد الرازق أن وزارة الأوقاف جعلت من الإمام عاملًا من أهم عوامل تحقيق الأمن الفكري والمجتمعي والتثقيفي من خلال العديد من المحاور المختلفة والمصادر المتعددة مثل الدورات التدريبية والتثقيفية والتأهيلية والإصدارات المتعددة لوزارة الأوقاف، بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، والذي يبذل قصارى الجهد من أجل إعداد الإمام وتجهيزه بما يليق بالدور الذي يجب أن يؤديه وفق ما تتطلبه وتقتضيه كل مرحلة من أجل الدين والوطن.



جاء ذلك بحضور الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة بأوقاف الإسكندرية، والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة.