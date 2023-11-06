أخبار الفن| حمو بيكا يرزق بمولودته الأولى .. باسم سمرة يثير الجدل .. نادين نسيب تصدم محبيها

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن باسم سمرة وسميرة محسن :



أثار الفنان باسم سمرة الجدل خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل بعد قيامه بتصرف غريب خلال تبرعه لصالح أهل غزة.



ظهرت الفنانة سميرة محسن لأول مرة منذ فترة طويلة مساء اليوم في مؤتمر مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي والإعلان عن تفاصيل الدورة المقبلة.

أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عبر صفحته على إنستجرام، استقباله مولودته الأولى “تاج” من زوجته "شمس".



أثارت الفنانة نادين نسيب نجيم حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها المثيرة التى كشفت عن نيتها الاعتزال قريبا وهو الأمر الذى تسبب فى طرح عديد من علامات الاستفهام بين متابعيها.