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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حمو بيكا يرزق بمولودته الأولى .. باسم سمرة يثير الجدل .. نادين نسيب تصدم محبيها

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن باسم سمرة وسميرة محسن :

 

 

 لقيامه بـ عد الفلوس.. باسم سمرة يثير الجدل بسبب تبرعات غزة


أثار الفنان باسم سمرة الجدل خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل بعد قيامه بتصرف غريب خلال تبرعه لصالح أهل غزة.


ملامح متغيرة.. ظهور صادم للفنانة سميرة محسن في مؤتمر مهرجان شرم الشيخ


ظهرت الفنانة سميرة محسن لأول مرة منذ فترة طويلة مساء اليوم في مؤتمر مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي والإعلان عن تفاصيل الدورة المقبلة.


 حمو بيكا يعلن استقبال مولودته الأولى ..صورة
 

أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا،  عبر صفحته على إنستجرام، استقباله مولودته الأولى “تاج” من زوجته "شمس".


صدمة محبيها .. نادين نسيب نجيم : هعتزل الفن قريبا


أثارت الفنانة نادين نسيب نجيم حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها المثيرة التى كشفت عن نيتها الاعتزال قريبا وهو الأمر الذى تسبب فى طرح عديد من علامات الاستفهام بين متابعيها.

باسم سمرة سميرة محسن

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