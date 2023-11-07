عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت: الزمالك منفتح على بيع أحمد فتوح للأهلي.. فيديو

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، موقف نادي الزمالك من مسألة بيع أحمد فتوح، ظهير أيسر الأخير، بعد الأزمة الأخيرة وقرار مجلس الإدارة بعرض اللاعب للبيع.

ونقل حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، عن مصدر الزمالك، قوله: «لن نتراجع عن عرض فتوح للبيع.. ومنفتحون على رحيله حتى للأهلي».

وأضاف حتحوت أن مصدرًا في نادي الزمالك أكد لبرنامج “الماتش”، أن قرار عرض فتوح للبيع، تم بالإجماع بعد عملية تصويت سري بين أعضاء المجلس.

وأشار المصدر لـ هاني حتحوت إلى أن إدارة الزمالك ترفض كل محاولات الإثناء عن قرار عرض فتوح للبيع، إرساء لمبادئ تليق باسم النادي.

وتحدث المصدر عن أن مجلس الزمالك لن يمانع في بيع فتوح لأي ناد بما يحقق الفائدة للنادي، حتى إذا كان العرض من الأهلي.

وقال المصدر إن «الاجتماع مع فتوح يوم السبت، وفتح المفاوضات من جديد كان لـ"عمل ما علينا حتى النهاية"، قبل إصدار القرار».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

تحذير عاجل من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن طقس اليوم

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال تستهدف موقعا داخل مخيم طولكرم بصاروخ أطلق من طائرة مسيرة

بعد المذيعة المصرية.. عضة كلب تحظر وجود سلالة كاملة في بريطانيا

أحد أبطال نصر أكتوبر: حصلنا على مدافع 130 مللي بمدى أكبر من الإسرائيلية بعد حرب 1967

وزير الخارجية الفنزويلي: يجب تطبيق القانون الدولي لحل القضية الفلسطينية ووقف الهجوم الإسرائيلي

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 2 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم الثلاثاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يكرهها الرجال.. 10 صفات تدمر الأنوثة

بعد صلاته معهم.. متطرف بريطاني يشعل النيران في المصلين داخل مسجد

أنجبتها بعد 9 أعوام صبر..فيديو مؤثر لأم فلسطينية مع طفلتها

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ