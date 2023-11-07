هاني حتحوت: الزمالك منفتح على بيع أحمد فتوح للأهلي.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، موقف نادي الزمالك من مسألة بيع أحمد فتوح، ظهير أيسر الأخير، بعد الأزمة الأخيرة وقرار مجلس الإدارة بعرض اللاعب للبيع.

ونقل حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، عن مصدر الزمالك، قوله: «لن نتراجع عن عرض فتوح للبيع.. ومنفتحون على رحيله حتى للأهلي».

وأضاف حتحوت أن مصدرًا في نادي الزمالك أكد لبرنامج “الماتش”، أن قرار عرض فتوح للبيع، تم بالإجماع بعد عملية تصويت سري بين أعضاء المجلس.

وأشار المصدر لـ هاني حتحوت إلى أن إدارة الزمالك ترفض كل محاولات الإثناء عن قرار عرض فتوح للبيع، إرساء لمبادئ تليق باسم النادي.

وتحدث المصدر عن أن مجلس الزمالك لن يمانع في بيع فتوح لأي ناد بما يحقق الفائدة للنادي، حتى إذا كان العرض من الأهلي.

وقال المصدر إن «الاجتماع مع فتوح يوم السبت، وفتح المفاوضات من جديد كان لـ"عمل ما علينا حتى النهاية"، قبل إصدار القرار».