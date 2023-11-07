مدرب الأهلي السابق: خروج فتوح من معسكر الزمالك غير لائق

رفض محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، فكرة انتقال أحمد فتوح إلى صفوف القلعة الحمراء مستقبلا، مشيرًا إلى أنه يجب تدعيم القرارات التربوية التي صدرت من نادي الزمالك بعرض اللاعبين للبيع.

وقال يوسف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "واقعة خروجه من المعسكر لا تحدث من لاعب محترف، اللاعب والمدرب لديهم التزام خاص في معسكرات المباريات".

وكنت في معسكر مع الأهلي ولم أحضر حفل تخرج ابنتي وحتى الآن لا تنسى ذلك الموقف، وليلة المباراة دائمًا يكون لها استعدادات خاصة، ويقوم الجهاز الفني واللاعبين بالاستعداد بشكل مختلف، ولذلك فتوح وزملائه أخطأوا بشكل واضح، وكان يجب عليهم احترام الإدارة والجمهور".

وأضاف: "فتوح لم يحترم نظام الزمالك وجمهور الفريق، والمفروض أن عليهم مسئولية أمام جماهير نادي الزمالك، ودائمًا الجمهور يتكبد الأموال فقط من أجل مؤازرة وتشجيع فريقه، ولذلك أنا مؤيد لقرار مجلس الزمالك بعرضهم للبيع، بغض النظر عن القيمة الفنية للاعبين، والزمالك قادر على إخراج لاعبين أفضل منهم مستقبلا".

وواصل: "بالتأكيد النادي الأهلي سيفكر في ملف فتوح، وقد يكرر اللاعب موقفه مستقبلا، لو اننا نريد تقويم اللاعبين والتفكير بشكل إداري جيد، والأهلي صاحب نظام معين ولديه قرارات تربوية دائما، فأنا ضد فكرة ضمه، لأن فتوح ارتكب موقف قد يكرره، مع أنني أحبه لأنه ظهير أيسر عصري، ولكن أنا مع إرساء النظام، وكل لاعب كما يحصل على حقوقه فأن لديه واجبات وضرورة احترام زملائه وجماهيره".

وختم: أنا ضد ضم أحمد فتوح للنادي الأهلي، لأن تواجده يعني عدم تدعيم القرارات التربوية الخاصة بعرضه للبيع إزاء السلوك الذي ارتكبه مع نادي الزمالك".