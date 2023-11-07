هاني حتحوت يكشف تفاصيل موقف ثلاثي الزمالك المعاقب.. الأمور معقدة لفتوح |فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل ما دار مع ثلاثي الزمالك المعاقب أحمد فتوح، مصطفى الزناري، محمد صبحي، والمعروض للبيع، وذلك عقب قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك ضد الثلاثي.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «محمد صبحي ومصطفى الزناري خضعا للتحقيق داخل نادي الزمالك تحت قيادة المستشار سيد عزت، وخلال هذا التحقيق قدم الثنائي بالاعتذار واعترفا بخطئهما/ ولكنهما أوضحا أن ذلك لم يكن يقصدان أي إساءة لنادي الزمالك».

وأضاف حتحوت: «هذا الاعتذار المصحوب بحضور التحقيق جعل الأمور أهدأ للزناري وصبحي، ومن الممكن أن يجد أمورًا حتى يناير المقبل».

واستطرد قائلًا: «على الجانب الآخر، أحمد فتوح والزمالك تبدو القصة معقدة نسبيًا».

وأشار حتحوت إلى أن هناك محاولات تهدئة تتم من العديد من الأطراف، وأبرزهم طارق السيد، الأب الروحي لأحمد فتوح، وهذا بحكم علاقته بمجلس إدارة الزمالك وعلاقته القوية بفتوح، وهناك رجال أعمال زملكاوية تدخلوا في محاولة لتقريب وجهات النظر.

وذكر حتحوت أن فتوح صمم على الحصول على 60 مليون جنيه تشمل أموال القديمة ومنحة التوقيع، أما الزمالك فعرض فقط 10 ملايين جنيه.

وقال حتحوت: «الأمور زادت سوءًا بين اللاعب والزمالك، وفتوح نزل إيموجي على انستجرام يضحك من خلالها على قرارت الزمالك، وهذا رد فعلي أولي من فتوح».

وأضاف أن أحمد فتوح قام بإلغاء متابعة حساب الزمالك على انستجرام وقام شيكابالا بالرد بإلغاء متابعة أحمد فتوح.