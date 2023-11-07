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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل هناك علاقة بين خلع الضرس والقلب؟

هل هناك علاقة بين
هل هناك علاقة بين خلع الضرس و القلب؟

هناك بعض الدراسات التي تشير إلى احتمالية وجود ارتباط بين صحة الفم وصحة القلب،تشير هذه الدراسات إلى أن الالتهابات الفموية المزمنة ومشاكل اللثة قد تكون لها تأثير محتمل على صحة القلب وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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هل هناك علاقة بين خلع الضرس والقلب؟ 

على سبيل المثال، اللثة الملتهبة قد تؤدي إلى تراكم البلاك بين الأسنان واللثة، وهو ما يعرف بالتسوس، إذا لم يتم علاج التسوس، فإنه يمكن أن يؤدي إلى التهابات في الجذور والأنسجة المحيطة بالأسنان، وهذه الالتهابات المزمنة قد تساهم في ظهور التهابات في الجسم بشكل عام، بما في ذلك التهابات القلب.

ومع ذلك، يجب التأكيد على أن هذه الارتباطات لم تثبت بشكل قاطع ولا يعتبر خلع الضرس مباشرة مرضًا خطيرًا للقلب، لكنها تشير إلى أهمية العناية بصحة الفم والأسنان والحفاظ على نظافتها الجيدة والعلاج المناسب لأي مشاكل فموية موجودة، من المهم أن تتبع عادات صحية للفم وزيارة طبيب الأسنان بانتظام للحفاظ على صحة الأسنان واللثة والوقاية من أي مشاكل محتملة.

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