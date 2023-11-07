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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تنسين شخصا نال إعجابك بشدة وتحلمين به زوجا؟

كيف تتخطي نسيان شخص
كيف تتخطي نسيان شخص نال أعجابك بشدة وتحلمين به زوج ؟

يتفع الجميع على أن هناك فروقا فردية بين كل شخص وأخر وبالأخص فى مشاعر الحب والأعجاب لذلك نلقي الضوء على كيفية نسيان شخص تحلمين أن يصبح زوجا لكي فى المستقبل .

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كيف تتخطين نسيان شخص نال أعجابك بشدة وتحلمين به زوجا ؟

كيف تتخطي نسيان شخص نال أعجابك بشدة وتحلمين به زوج ؟

فى إطار هذا قدم الدكتور سلمان إمام استشاري الطب النفسي، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، ان هناك بعض الاقتراحات التي قد تساعدك في تجاوز هذه الحالة  

اعترفي بمشاعرك: قد يكون من المفيد أن تعترفي بمشاعرك تجاه هذا الشخص وتقبل حقيقة أن العلاقة لم تتحقق. قد يساعدك التعبير عن مشاعرك بكل صدق على التخلص من العواطف السلبية المحيطة بالأمر.

قمي بقطع الارتباط العاطفي: قمي بالابتعاد عن أية أشياء تذكرك بهذا الشخص، مثل الصور أو الهدايا أو الرسائل. قد تحتاجي إلى بعض الوقت لإزالة هذه الأشياء تدريجياً، ولكن الهدف هو تقليل التذكير بالشخص الذي تحاول نسيانه.

كيف تتخطي نسيان شخص نال أعجابك بشدة وتحلمين به زوج ؟

امنحي نفسك الوقت: قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتجاوز المشاعر والأمل الذي كنت تحمله لهذا الشخص. قد يكون من الضروري أن تسمح لنفسك بالشعور بالحزن والخيبة لفترة قصيرة، ولكن بمرور الوقت ستشعر بالتحسن والتعافي.

ابحثي عن أنشطة وهوايات جديدة: قم بتحويل تركيزك وانتباهك إلى أنشطة وهوايات جديدة. قد تساعدك هذه الأنشطة في التركيز على نفسك وتطوير مهاراتك واكتشاف أوجه جديدة في شخصيتك.

استعيني بالدعم الاجتماعي: حاول الحصول على الدعم من الأصدقاء والعائلة، قد يكون من المفيد تحدثك مع شخص مقرب يستطيع أن يقدم لك الاستماع والتشجيع.

اعتمدي على الوقت والشفاء الذاتي: يمكن أن يكون الشفاء ونسيان الشخص يستغرق وقتًا. كونك صبورًا مع نفسك ومنح نفسك العناية والرعاية اللازمة يمكن أن يساعد في تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

يجب أن تعلمي أن الشعور بالحزن والألم بعد انتهاء علاقة أمر طبيعي وشائع. ستمر بمرحلة التعافي تدريجيًا وستكتسبين القوة للمضي قدمًا وفتح قلبك لفرص جديدة في المستقبل.

الارتباط العاطفي شريك حياة العواطف السلبية الشفاء الذاتي استعن بالدعم الاجتماعي قم بقطع الارتباط العاطفي ​​​​​​​health

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