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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

تاراجا رمسيس
تاراجا رمسيس

أعلنت والدة الممثل الشهير تاراجا رمسيس، المعروف بتأديته لأدوار بارزة في أفلام مثل "Black Panther" و"Avengers: Endgame"، عن وفاة ابنها في حادث سيارة مروع أودى أيضًا بحياة ثلاثة من أبنائه الآخرين. ووقع الحادث المأساوي في يوم عيد الهالوين في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

وفقًا للتقارير، تعرض تاراجا رمسيس (41 عامًا) وأفراد عائلته لحادث تصادم قاتل، نتج عنه وفاة ابنه واثنتين من بناته. وأكدت والدته اكيلي رمسيس هذا الخبر المؤلم في منشور نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز”، أوضحت السيدة رمسيس أن ابنها كيساسي (10 سنوات) توفي في وقت لاحق بعد أن كان يخضع للعناية المركزة. وفي الحادث الرهيب، فقدت أيضًا اثنتين من بناتها، سونداري (13 عامًا) وفوجيبو (8 أسابيع).

وأكدت السيدة رمسيس أن بنات ابنها الأخريات نجاتا من الحادث المروع، وأن واحدة منهن، شازية (3 سنوات)، تتلقى العلاج في المستشفى للتعافي من إصابات طفيفة.

تعتبر وفاة تاراجا رمسيس وثلاثة من أبنائه في هذا الحادث المأساوي صدمة كبيرة لصناعة الترفيه ومحبي السينما حول العالم.

 

وفاة في ليلة الهالوين

تعرض الممثل تاراجا رمسيس وأطفاله لحادث مأساوي في ليلة الهالوين، حيث اصطدمت سيارته بجرار ومقطورة عطلتهما. ووفقًا للتقارير الإعلامية المحلية، كان رمسيس يقود سيارته أثناء قيامه بتوصيل أطفاله في جولة خلال احتفالات الهالوين.

وعبّرت والدة رمسيس، اكيلي، عن فخرها وحبها العميق لابنها في منشور نشرته على إنستجرام. ووصفته بأنه جميل ومحب وموهوب، وأشارت إلى أنه كان يتمتع بقدرة فريدة على الحب وكان يحب أطفاله أكثر من أي شيء آخر. وأوضحت أنه كان مهتمًا بفنون الدفاع عن النفس والدراجات النارية وكل ما يتعلق بصناعة الأفلام.

وأضافت أن رمسيس كان يتمتع بروح دعابة مميزة وكان يمتلك القدرة على إضفاء البهجة والمرح على المحيطين به.

تاراجا رمسيس هوليوود أمريكا

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