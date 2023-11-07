السكرتير العام بأسوان تترأس الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية للسكان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم بترأس الاجتماع الدورى للجنة التنسيقية للسكان بحضور مسئولى الجهات المختصة.

ووجه المحافظ بأهمية تحقيق التعاون والتنسيق بين جميع الجهات لإبراز ما يتم تنفيذه من جهود ملموسة وإنجازات متعددة فيما يتعلق بتنوع الأنشطة السكانية والأدوار التى تقوم بها اللجان التنسيقية لتكثيف الوعى نحو التفاعل الإيجابى مع القضية السكانية وتنظيم الأسرة فى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، إستكمالاً للجهود المبذولة فى تفعيل دور الإستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



السكان

ومن جانبها أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم بأن الإجتماع تضمن مناقشة وبحث التقرير الربع سنوى الخاص باللجنة ، بالإضافة إلى إستعراض مختلف الأنشطة والمبادرات والفعاليات التى قامت بتنظيمها الجهات المعنية خلال الفترة الماضية من أجل نشر التوعية المجتمعية وتسليط الضوء على عدد من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بتحسين الخصائص السكانية.

وأشارت إلى ضرورة تكثيف الأنشطة السكانية والندوات التوعوية داخل القرى والنجوى للتعريف بمحاور الإستراتيجية القومية للسكان الخمس والمتمثلة فى محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، ومحور صحة الشباب والمراهقين ، فضلاً عن محور التعليم والمعرفة والوعى المجتمعى وتمكين المرأة وذلك لتحقيق المستهدف بشكل متناسق وعلى الوجه الأكمل.

جهود

وكانت قد اختتمت بمدينة أسوان منافسات دورى اللجان الرياضية بمديريات الشباب والرياضة بمشاركة 21 لجنة رياضية على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وحضر فعاليات الختام الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان.

ووزعت اللجنة المنظمة للدورى بقيادة ناصر سليم مدير المديرية، وسعد خليفة وكيل الرياضة، الجوائز على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، تقديراً لإنجازهم، وأدائهم المميز الذى قدموه طوال المنافسات فى جو رياضى تنافسى بين جميع المشاركين، وأهدى مدير المديرية، جولة نيلية للمشاركين للاستمتاع بالمناظر الطبيعية بنيل أسوان.

وأكد ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان على أن الدورى أقيم بمركز شباب بدر بأسوان تحت إشراف الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان الرياضية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان.