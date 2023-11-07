مباحثات جزائرية سلوفينية حول فرص التعاون خلال عضويتيهما المقبلة في مجلس الأمن

بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع عدد من المسؤولين في سلوفينيا العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيزها، وكذلك فرص التعاون والتنسيق بين البلدين خلال عضويتيهما المقبلة بمجلس الأمن.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن عطاف أجرى خلال زيارته إلى سلوفينيا بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مشاورات مع نظيرته السلوفينية، تانيا فايون، وخلصت إلى أهمية اعتماد خطة عمل تحدد أولويات التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة، وكذلك الاتفاق على التنسيق البيني لتقديم إضافة نوعية لعمل مجلس الأمن المطالب بالاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة به في خضم التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك اتساع وتفاقم الأزمات والصراعات في القارة الأفريقية وبالخصوص في منطقة الساحل الصحراوي.

وأضاف البيان أنه نظرا لكون الجزائر من أهم ممولي سلوفينيا بالغاز الطبيعي، فقد كان لملف الطاقة حيز هام في برنامج الزيارة، حيث التقى الوزير الجزائري بوزير البيئة والطاقة والمناخ السلوفيني، بويان كومير.

وتطرق الطرفان إلى سبل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي في هذا المجال، وكذلك آفاق تأسيس شراكة ثنائية في مجال الطاقات المتجددة، وبالخصوص الطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية الجزائري مع رئيسة المجلس الوطني السلوفيني، أورشكا كلاكوشار زوبانشيش، تحضيرات الزيارة التي ينتظر أن تقوم بها إلى الجزائر العام المقبل رداً على الزيارة التي قام بها إلى سلوفينيا رئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي، شهر أكتوبر العام الماضي.

وفي ختام زيارته، استقبل الوزير أحمد عطاف من قبل رئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بيرك موسار، وأبلغها رسالة شفوية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تؤكد حرصه على العمل معها لاستغلال كافة الفرص المتاحة للارتقاء بالعلاقات الجزائرية-السلوفينية إلى أسمى المراتب المتاحة.

وبحسب البيان، شكلت هذه المقابلة فرصة لاستعراض مختلف جوانب التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما في قطاع غزة المحاصر.