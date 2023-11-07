وكيل حقوق الإنسان بمجلس النواب: نرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لمخاطبة البرلمانات العالمية بها

قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ اليوم الأول للأزمة في قطاع غزة، تقوم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بشكل واضح برصد ما يحدث من انتهاكات.

وأضاف النائب محمد عبد العزيز -خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "الانتخابات الرئاسية والحرب في فلسطين.. تحديات جديدة للمجتمع المدني"- أن لجنة حقوق الإنسان ترصد الانتهاكات المخالفة للقوانين والاتفاقيات خصوصا اتفاقيات جنيف الأربع.

وتابع أن عدد الشهداء تجاوز 10 آلاف شهيد، مشيراً إلى أن نصفهم من السيدات والأطفال، بما يعد انتهاكاً واضحاً وصارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عقدت لقاءات مع المنظمات المصرية والعربية لتوثيق كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي لقياس مدى مخالفة هذه الجرائم للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، للاستفادة منها في الإجراءات التي ستتخذ دوليا ومنها ما سيقدم للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح النائب محمد عبد العزيز أنه نتيجة لهذا الاجتماع، تم إعداد ملف شامل راصد لكافة الانتهاكات الإسرائيلية، لمخاطبة برلمانات العالم بما يجري على الأرض، لكشف التضليل من الجانب الإسرائيلي، إلى جانب التواصل مع السلطة التنفيذية في مصر لاستخدم هذا التقرير، من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه جرى عقد اجتماع مع البرلمان العربي، الذي سيتقدم بملف شامل للمحكمة الجنائية الدولية.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون النائب طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، وعبد الناصر قنديل مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية خبير النظم الانتخابية.