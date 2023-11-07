المنتخب الجزائري يكتفي بميدالية برونزية في منافسات البطولة الإفريقية للتايكوندو

اكتفى المنتخب الجزائري للتايكواندو بتحقيق ميدالية برونزية في ختام منافسات البطولة الإفريقية التي احتضنتها العاصمة الإيفوارية أبيدجان خلال يومي 5 و6 نوفمبر الجاري.

وجاءت هذه الميدالية بفضل المصارع الجزائري هاني طبيب (أقل من 74 كجم) عقب انسحابه من منازلة الدور نصف النهائي بسبب إصابة تعرض لها أمس الإثنين في ختام منافسات هذه البطولة.

وخلال هذه المواجهة التي جمعته بالمصري رامي عيسى، خرج هاني طبيب مصابا بعد أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، علما أنه بلغ هذا الدور عقب فوزه في الدور ربع النهائي على الإيفواري كوام جون ايزشي بنتيجة 2-0.

وشارك المنتخب الجزائري للتايكواندو بخمسة مصارعين، وتقام هذه البطولة كل عامين، ونظمت رواندا النسخة الأخيرة منها سنة 2022.