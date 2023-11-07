غدا.. وزيرة الخارجية الهندية تزور هولندا لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

تجري وزيرة الدولة الهندية للشئون الخارجية والثقافية ميناكاشى ليخي، زيارة إلى هولندا خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية الهندية- في بيان- أن الوزيرة ستعقد خلال هذه الزيارة اجتماعات مع مسئولي الحكومة الهولندية والسلطة التشريعية ومؤسسات متعددة الأطراف، بالإضافة إلى عقد لقاء مع أفراد الجالية الهندية لدى هولندا.

وأشار البيان إلى أن هولندا شريك وصديق خاص له قيمة لدى الهند، وأن العلاقات الهندية الهولندية تستند إلى قيم مشتركة تتمثل في قيم الديمقراطية والتعددية وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن التعاون بين البلدين يشمل مجالات متعددة من بينها التعاون في المجالات السياسية والاستراتيجية والتجارية والاستثمارية والزراعية والصحية والتكنولوجية، بالإضافة إلى مجالات المياه والتعليم والابتكار.

ونوَّهت وزارة الشئون الخارجية الهندية بأن الزيارات المنتظمة على مستوى رفيع تؤدي إلى تعزيز العلاقات الثنائية، لذلك فإن هذه الزيارة ستساعد على تحقيق المزيد من الدعم للعلاقات القوية بين البلدين.