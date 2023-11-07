إيرادات فيلم سكر منذ طرحه في السينمات وحتى الآن

اكتفى فيلم سكر في أحدث ليالي عرضه بـ 8833 جنيها، ليصل إجمالي إيراداته حتى الآن 920 ألف جنيه، ويأتي الفيلم من رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.

ويستوحي فيلم سكّر، قصته، من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام، ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم..

هذه السلسلة من الأفلام من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين.

ويشار إلى أن العرض الأول للفيلم انطلق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ 13 أكتوبر 2023.