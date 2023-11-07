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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يوجه رسالة خاصة لـ متابعيه عبر إنستجرام

عمر كمال
عمر كمال

وجه الفنان عمر كمال رسالة خاصة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية الستوري.

وكتب عمر كمال: "الحمد لله على نعمة نضافة اللسان وعدم التجريح.. الحمدلله على نعمة احترام الاختلاف مع الناس.. الحمد لله على نعمة حفظ الود والسيرة بعد العشرة.. الحمد لله على نعمة نضافة القلب وحب الخير للغير.. الواحد عمره ما كتب كومنت جرح حد ولا عمري رفعت بوست في حد ولا ضايقت حد اللهم لك الحمد".

نشر المطرب عمر كمال فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير “إنستجرام”، يتحدث فيه عن الغربة والشباب الذي يقرر السفر من أجل تحقيق أحلامه.

وأكد عمر كمال، فى الفيديو الذى نشره عبر صفحته من أحد لقاءاته التلفزيونية، أن الغربة لها ثمن، والذي يقدم على هذه الخطوة هو فقط الذي يقوم بدفع الثمن.

وأضاف: “الناس مش بتشوف غير الفلوس اللى بترجع بيها أو العربية أو الشقة لكن مش بتشوف انت دفعت أد إيه قصاد ده كله”.

وتابع عمر كمال حديثه بغناء أغنية الغربة وعلق قائلا: “لما بتتغرب الناس بتنساك مع الوقت”.
 

عمر كمال يؤدي مناسك العمرة 

وشارك المطرب عمر كمال، صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” خلال خاصية الستوري.

وظهر عمر كمال، في الصورة من أمام الكعبة المشرفة أثناء أدائه مناسك العمرة، معلقاً: "الحمد لله".


عمر كمال وأحداث غزة 

ومع بداية أحداث غزة وتوقف معظم الأنشطة الترفيهية والفنية داخل مصر تضامنا مع أهالى غزة، قام عمر كمال بكتابة منشور عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير “إنستجرام”، أكد فيه أنه مستمر فى إحياء الأفراح لكونه ملتزما بعقود كثيرة ولديه عمالة توفر دخلاً لـ40 أسرة.

 

 

 

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