الأهرام: العلاقات بين مصر وجنوب السودان تتسم بشراكة استراتيجية ممتدة على كافة المستويات

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تتسم بأنها شراكة إستراتيجية ممتدة ومتعمقة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والأمنية، تنبع من الروابط الأزلية والتاريخية بين الشعبين ومن المصالح المشتركة التي تجمع البلدين والتحديات المختلفة التي تفرض التنسيق الدائم بينهما لتحقيق الأمن والاستقرار خاصة في منطقة حوض النيل.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بعنوان "الشراكة الإستراتيجية بين مصر وجنوب السودان" - أن مصر كانت دائمًا داعمة لجنوب السودان في مختلف المجالات وتحقيق السلام فيه، وسعت إلى تعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري معها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذا الإطار، شكلت زيارة رئيس جنوب السودان سيلفا كير إلى مصر ولقاؤه الرئيس عبد الفتاح السيسي دفعة قوية لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وتوظيف الفرص الكامنة التي يمكن تطويرها في المجال الاقتصادي، كما أنها تأتي في سياق آلية التشاور والتنسيق المستمر بينهما لمواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، وعلى رأسها استمرار الصراع في السودان وتنسيق جهود البلدين لوقف الحرب وتحقيق التهدئة في السودان والعمل على تعزيز الحل السياسي في ظل حرص وتوافق في الرؤى بين مصر وجنوب السودان على العمل المتواصل لحل الأزمة السودانية.

سد النهضة

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك أيضًا توافقًا كبيرًا في المواقف بين البلدين فيما يتعلق بالملفات الأخرى، خاصة ملف أزمة سد النهضة.

