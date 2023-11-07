بإطلالة شتوية.. محمد رمضان يخطف الأضواء في باريس

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر رمضان في الصور بإطلالة شتوية متميزة من رحلتة الأخيرة لباريس"

أجلت محكمة جنح الجيزة، قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، لجلسة 23 نوفمبر للإطلاع وتقديم المستندات.

وتقدم دفاع «أديب» بطلب تعويض عما أصاب موكله من أضرار أدبية عقب صدور حكم نهائي ضد محمد رمضان بتغريمه 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف مقدم برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر».

وعاقبت المحكمة الفنان محمد رمضان بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا.