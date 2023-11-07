"الجمهورية": رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين يؤكد الحرص على حقوقهم

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الاتصالات الدولية والإقليمية بالقيادة المصرية لا تتوقف لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والوقوف على رؤية مصر للخروج من الأزمة، وقد أكدت مصر مرات عديدة أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، وأن السلام العادل والشامل القائم على الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من يونيو 1967 هو الذي يحقق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب المنطقة بأسرها.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، بعنوان "السلام يصنع الاستقرار"- أن ثوابت الموقف المصري تقوم على الشرعية الدولية واحترام القانون الدولي والإنساني واحترام الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان وحقه في الحياة الكريمة والعيش بأمن وأمان على أرضه وبين جدران وطنه.

ونوَّهت الصحيفة بأن رفض مصر القاطع لتهجير أي فلسطيني عن أرضه وتوضيح هذا الموقف للعالم كله إنما يؤكد حرص مصر على القضية الفلسطينية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وفي دولته وفي الحياة الكريمة في وطنه.

تكاتف الدول العربية

وأكدت الصحيفة أن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الدول العربية ودعم وحدتها والتمسك بوحدة الصف على أرض الواقع ودعم ثوابت الموقف المصري والتأكيد القوي على رفض التهجير والتمسك بحل الدولتين.

وشددت الصحيفة على أن هذه المرحلة أيضًا تتطلب التحرك الفوري من المجتمع الدولي لوقف النار وإنقاذ الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية باستمرار وبتدفق يحقق احتياجات المحاصرين.

