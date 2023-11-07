أحمد الخطيب: مصر من أوائل الدول الداعمة لجنوب السودان

أكد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن مصر من أوائل الدول التي عملت على دعم جنوب السودان، ودائما ما تؤكد على حق جنوب السودان في تقرير مصيره.

وقال أحمد الخطيب، خلال لقاء له لبرنامج “ًصباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، أن مصر الآن تعيش فترة تأزم ضخمة، نتيجة الأحداث الصعبة على الحدود المصرية من جميع الجهات سواء ما يحدث في غزة أو ما حدث في السودان.

أزمة السد الإثيوبي

وتابع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن الدولة المصرية تواجه جميع المشكلات الخارجية على حدودها في وقت واحد، إضافة إلى مشكلة مياة النيل، وأزمة السد الإثيوبي.