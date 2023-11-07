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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: اعتراض أفشة على استبداله نتيجة عدم انضباط بين اللاعبين

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك حالة عدم انضباط بين لاعبي الأهلي في الفترة الأخيرة، تمثلت في اعتراض محمد مجدي أفشة على قرار مارسيل كولر بالخروج خلال لقاء المقاولون العرب، مشيرا إلى أنه حال تكرار الموقف من أي لاعب سيكون هناك وقفة قوية من جانب الإدارة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أقول لأفشة أنت لاعب جيد وعليك ألا تخسر جمهور النادي الأهلي، وكنت أتوقع عدم مشاركته كثيرًا، لكن المدرب يعتمد عليه بشكل كبير في المباريات الماضية، ولكن هناك أمور واضحة وأن بعض اللاعبين بدأوا يعترضوا على كولر، والذي بدأ يشعر بنفسه كثيرا بعد تتويجه بخمسة ألقاب في الموسم الماضي".

وأضاف: "كولر حقق بطولات كثيرة مع الأهلي لم يعتاد عليه طوال تاريخه، والنادي دائما يمر عليه مدربين تحقق ألقاب كثيرة، وهو ما تسبب في حدوث (هزة) لشخصية المدرب، الذي تغير كثيرًا حتى في المؤتمرات الصحفية بدأ يدلي ببعض التصريحات الغير معتادة منه".

وواصل: "افشة قد يكون لديه شعور بأنه لن يلعب كثيرًا، ولذلك ضغط كثيرا على نفسه من أجل المشاركة، ويريد التواجد دائما في الملعب، ولذلك رد فعله كان الاعتراض على الخروج من المباريات".

وزاد: "قرار اراحة اللاعبين من كولر جاء بسبب اجهاد عدد كبير منهم بعد لقاء صنداونز، والأهلي قادر على تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا، واسكواد الفريق الأحمر متفوق كثيرًا على أندية الدوري المصري".

وأتم: "مندهش من تردد اسم البرازيلي سوزا مجددا بشأن امكانية انتقاله إلى الاهلي، وهذا هو (الفلس بعينه)، وسبق وتردد اسم سيرينو لاعب صنداونز، وقبلهم موليكا، فهل لا يوجد سوى اللاعبين الثلاثة فقط، الأزمة دائما في العين التي تختار لاعبين مميزين".

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