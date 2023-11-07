خلاف في الأهلي بسبب مصطفى شوبير والشناوي قبل مباراة سيراميكا

كشف الإعلامي محمد فاروق عن كواليس استعدادات النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية للدوري الممتاز 2023 - 2024 "دوري نايل" والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية "TeN" :"تسود حالة من الانقسام داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قبل مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل في الرابعة عصراً.

وأضاف : "طالب البعض داخل جهاز النادي الأهلي بضرورة استمرار مصطفى شوبير في حراسة المرمى، بالتشكيل الأساسي خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا على حساب محمد الشناوي.

ويرجع ذلك إلى وجود حالة من الغضب داخل الجهاز الفني للأهلي بسبب تراجع مستوى محمد الشناوي، والمطالبة بمشاركة مصطفى شوبير ومنحه الفرصة الكاملة في مركز حراسة المرمى.

واختتم : "من المقرر أن يحسم السويسري مارسيل كولر الموقف النهائي بشأن عودة محمد الشناوي أو استمرار مصطفى شوبير في الساعات المقبلة، خصوصاً أن المدير الفني يتحفظ على سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى".