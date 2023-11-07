الرخصة الذهبية.. علاء علي: الرئيس السيسي كان له دور بارز في تيسير الإجراءات على المستثمرين

أكد الدكتور علاء علي، عضو اللجنة الإقتصادية بالحوار الوطني، أن الرخصة الذهبية أطلقها الرئيس السيسي، منذ ما يقرب من عام للعمل على جذب مزيدمن الاستثمارات للدولة، والقضاء على المعوقات التي كانت تواجه المستثمر.

وقال علاء علي، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “احمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، أنه تم العمل على وجود موقع إلكتروني، يتيح المعلومات الكاملة حول الإستثمار، ويمكن المستثمر التسجيل على الموقع من أجل الحصول على الرخصة الذهبية بسهولة.

البنية التحتية مؤهلة

وتابع أن مصر تتمتع بوجود طاقة بسعر رخيص، والبنية التحتية مؤهلة من أجل عمليات الإستثمار التي يمكن أن تحدث.