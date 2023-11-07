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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الإمارات تعقد ورشة عمل حول ضريبة الشركات لقطاعات الأعمال

صدى البلد

نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات، ورشة عمل في إمارة الشارقة ضمن حملتها الشاملة لتعزيز الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في جميع إمارات الدولة.

وبحسب وكالة الإنباء الرسمية “وام”، أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في كلمة ألقاها خلال ورشة العمل، أهمية إسراع المعنيين بالتسجيل لضريبة الشركات، موضحاً أن التسجيل المُبكِّر يتيح للخاضعين للضريبة وقتاً كافياً للقيام بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة ودقة.

وأوضح أن التسجيل مُتاح على مدار الساعة بإجراءات تتميز بالوضوح والسهولة عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية للخاضعين لضريبة الشركات من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، إضافة إلى الشركات المُساهمة العامّة والمُساهمة الخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الخاصة المقيمة في دولة الإمارات، لتمكينهم من الامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

وأشار خالد البستاني في كلمته إلى أن ورشة العمل الجديدة جاءت في إطار حملة التوعية الشاملة التي أطلقتها الهيئة وتستمر خلال المرحلة المُقبلة للتعريف بضريبة الشركات وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان التطبيق الدقيق والسلس لقانون الشركات، حيث تتضمن الحملة العديد من الجلسات وورش العمل التوعوية بأدوات مُتنوعة للتعريف بضريبة الشركات وإجراءات التسجيل، وتحظى بإقبال كبير من الخاضعين لضريبة الشركات والمعنيين بتطبيقها.

وأضاف : "نهدف من خلال الحملة إلى التعريف بمبادئ ضريبة الشركات، وتسليط الضوء على قانون الشركات والقرارات ذات العلاقة بتطبيق القانون لتسهيل امتثال الخاضعين للضريبة".

وعُقدت الورشة بحضور محمد مير عبد الرحمن السراح مدير عام هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، ومريم الشامسي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من المسؤولين بالجهات المعنية في الإمارة.

وشكلت ورشة العمل الحضورية السادسة جزءاً رئيسياً من الحملة التوعوية التي تُنفذها الهيئة حول "المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال"، حيث شهدت حضور أكثر من 370 من ممثلي قطاع الأعمال في إمارة الشارقة.

وتأتي الورشة ضمن الحملة التوعوية الشاملة التي تتضمن عقد ورش عمل افتراضية وحضورية للوصول إلى كافة الخاضعين لضريبة الشركات والمعنيين بها في جميع أنحاء الدولة‘ فعقدت الهيئة خلال الفترة الماضية ورش عمل مُماثلة في أبوظبي ودبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة.

وتناولت ورشة العمل العديد من المواضيع ذات الصلة؛ منها معايير تحديد الخاضعين للضريبة والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، وتسهيلات الأعمال الصغيرة، وضريبة الشركات في المناطق الحرة، وتسهيلات الخسائر الضريبية، وتسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، وأحكام المجموعات الضريبية، والأحكام الانتقالية، وغيرها من المعلومات التي تُساعد على الامتثال لضريبة الشركات بسهولة ودقة.

الامارات الهيئة الاتحادية للضرائب إمارة الشارقة ضريبة الشركات التسجيل لضريبة الشركات

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