علاء علي: التحول الرقمي له دور هام في جذب الاستثمارات

أكد الدكتور علاء علي، عضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، أن التحول الرقمي هام من أجل جذب الاستثمارات لأنه يعمل على تسهيل الإجراءات من اجل الحصول على الرخصة الذهبية.

وقال علاء علي، خلال لقاء له ببرنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن مصر أرض واعدة في مجال الطاقة النظيفة التي تحد من الانبعاثات الكربونية والتي لها أضرار على البيئة.

وأكد أنه سيكون هناك شراكات من الدول للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة.





البنية التحتية مؤهلة

وأضاف عضو اللجنة الإقتصادية بالحوار الوطني، أن مصر لديها رابع أكبر محطة إنتاج للطاقة النظيفة في العالم وهي “محطة بنبان”، لذا سيكون الاستثمار في هذا المجال واعدا.