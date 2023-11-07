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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة داخل الملعب في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

صدى البلد

شارك النجم محمد مجدي أفشة صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهر أفشة في الصور بإطلالة مجنونة من داخل الملعب من مباراته الأخيرة.

اعلن النادي الاهلي توقيع غرامة ماليه علي افشه لما بدر منه في مباراة  المقاولون.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر اكس :" قرر الكابتن خالد بيبو  مدير الكرة بالنادي، توقيع غرامة مالية على اللاعب محمد مجدي "أفشة" .

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز علي نظيره نادى المقاولون العرب، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب عثمان أحمد عثمان، في إطار منافسات الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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