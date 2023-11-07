عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات من نفاد الوقود لدى الأونروا في ظرف 3 أيام

معاناة غزة لا تتوقف
معاناة غزة لا تتوقف

حذر عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من نفاد المواد الغذائية التموينية  خلال أيام خاصة الطحين والقمح والدقيق، وفق ما ذكر وسائل إعلام فلسطينية.

قال أبو حسنة "لصوت فلسطين": الوقود الاحتياطي المتوفر لدى وكالة الأونروا في غزة سينفد خلال 3 أيام.

افادت تقارير بقيام طيران الاحتلال بتنفيذ غارات في محيط المستشفى الإندونيسي في ضرب متكرر من قبل الاحتلال الصهيوني .

وسبق وهدد الاحتلال بقصف المستشفيات وهو ما فعله مم استهداف المستشفيات ومحيطها في غالب الأحيان.
ولم يقصف بصورة مباشرة ولم تنزل صواريخه على مستشفى إلا مستشفى المعمداني. 

وخرجت أغلب مستشفيات غزة المحاصرة عن الخدمة هذا غير ايوائها لمن فقدوا منازلهم وذويهم.

 

إعلام فلسطيني استهداف احتلال الاحتلال الصهيوني الغذاء الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

لماذا أمر رسول الله بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

بسبب غزة.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بمنطقة الشرق الأوسط

بوست أثار الجدل.. هل ينتقل أحمد سيد زيزو إلى الأهلي؟

موضوعات متعلقة

تفاصيل ورقة سرية .. طلب أمريكي واضح بالتبرؤ من وحشية إسرائيل

طيران الاحتلال ينفذ غارات في محيط المستشفى الإندونيسي

الصحة العالمية: توثيق 100 هجوما صهيونيا على المرافق الطبية في غزة

ماذا يحدث داخل أمريكا.. غضب كبير في الخارجية والبيت الأبيض من بايدن

صحفي بـ غزة يفقد 4 من أطفاله و3 أشقاء في مجـ زرة مخيم المغازي 

بلينكن يصل إلى قبرص في زيارة سريعة لشكرها على مساعدة بلاده

ان بي سي: مهمة مستحيلة أمام المسعفين لإنقاذ المصابين في شمال غزة

اختتام لقاء عباس وبلينكن دون إصدار بيان مشترك

ترشيحاتنا

انطلاق دوي صفارات الإنذار في مدينة عسقلان

الأونروا: لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.. والوقود سينفد خلال أيام

استشهاد الصحفي محمد أبو حصيرة بعد قصف طائرات الاحتلال منزله بغزة

ابن عمتها ضيع مستقبلها في دقائق.. القصة الكاملة لـ فتاة البدرشين

بحماية مشددة من قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عناية إلهية.. انتشال طفلة من تحت الأنقاض بعد 3 أيام بمخيم النصيرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدرب برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.. مدير فني عالمي على أعتاب الزمالك| بروفايل

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

فيديو

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

إندونيسي لزوار أحد المولات: بطيخة لفلسطين و100 ألف روبية لإسرائيل|شاهد رد الفعل

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ