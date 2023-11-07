تحذيرات من نفاد الوقود لدى الأونروا في ظرف 3 أيام

حذر عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من نفاد المواد الغذائية التموينية خلال أيام خاصة الطحين والقمح والدقيق، وفق ما ذكر وسائل إعلام فلسطينية.

قال أبو حسنة "لصوت فلسطين": الوقود الاحتياطي المتوفر لدى وكالة الأونروا في غزة سينفد خلال 3 أيام.

افادت تقارير بقيام طيران الاحتلال بتنفيذ غارات في محيط المستشفى الإندونيسي في ضرب متكرر من قبل الاحتلال الصهيوني .

وسبق وهدد الاحتلال بقصف المستشفيات وهو ما فعله مم استهداف المستشفيات ومحيطها في غالب الأحيان.

ولم يقصف بصورة مباشرة ولم تنزل صواريخه على مستشفى إلا مستشفى المعمداني.

وخرجت أغلب مستشفيات غزة المحاصرة عن الخدمة هذا غير ايوائها لمن فقدوا منازلهم وذويهم.