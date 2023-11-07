بعد مرور شهر على هجوم حماس المفاجئ.. يوم حداد في عموم إسرائيل| تفاصيل

يعقد الإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، يوم حداد إحياءً لذكرى مرور شهر على هجوم 7 أكتوبر المفاجئ من قبل حركة المقاومة الفلسطينية حماس، والذي قتل فيه أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، وتم أخذ حوالي 240 كرهائن.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في الساعة 11 صباحا، سيتم وضع علامة تشير إلى دقيقة صمتا على الصعيد الوطني.

كما ستقام الاحتفالات التذكارية في المدارس والجامعات على مدار اليوم.

وفي وقت لاحق من بعد الظهر، سيتجمع الناس في ساحات المدينة والمناطق المركزية الأخرى لإشعال الشموع في ذكرى الجنود الذين سقطوا والمدنيين القتلى.

وفي تل أبيب، سيقام حفل تأبين للعائلات الثكلى ابتداء من الساعة 6:30 مساءً في هيشال هاتاربوت، مع أداء الأوركسترا الفيلهارمونية الإسرائيلية.

وفي القدس، سيعقد تجمع تذكاري واحتجاجي من قبل العائلات الثكلى ابتداء من الساعة 7:30 مساء أمام الكنيست.

وبعد ذلك، سيتم إنشاء معسكر دائم خارج الكنيست بقيادة العائلات الثكلى التي تطالب بحكومة جديدة، وفقا للمنظمين.