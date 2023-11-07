"جثامين تأكلها الطيور".. شهادة أطفال فلسطينيين ناجين من القصف| فيديو

مر أطفال فلسطينيين ناجين بأعجوبة من قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بلحظات عصيبة أثناء سيرهم للابتعاد عن أماكن القصف حيث رأت أعينهم مشاهدة من المستحيل أن ينسوها في يوم من الأيام.

وأظهرت عدسات كاميرا لحساب باسم (Palestine) على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك امرأة وبجوارها مجموعة من الأطفال من بينهم فتاة تبكي بشدة مما جعل المصور يسألها عن السبب.

جثامين مُحللة يخرج منها الدود

فأكدت المرأة التي تجاورها أنهم رأوا دبابات ومدرعات وجثث بشر مُحللة. ثم قال أحد الأطفال الذين معهم أنهم رأوا "جثث متحللة، مش مدفونة والطير بياكل في الإنسان" في جسر وادي غزة.

ثم أضافت المرأة بمقطع الفيديو الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك أنهم رأوا "جثث الدود طالع منها، والطيور تأكل في البني آدمين" مُرددة حسبي الله ونعم الوكيل عليكي يا إسرائيل.

ولا يزال يرفض رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار مؤكدًا عزم إسرائيل على تولي المسئولية الأمنية الشاملة لفترة غير محددة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بحسب موقع France 24.

تهديد أردني وأسف إسرائيلي

وفي سياق متصل، صرح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة يوم أمس الاثنين أثناء لقائه بعدد من أعضاء البرلمان في العاصمة عمان بأن "عمل إسرائيل بأي شكل من الأشكال نحو تهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة، سيكون بمنزلة إعلان حرب على بلاده."، بحسب وكالة بترا الرسمية.

وهو الأمر الذي اعتبرته وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها بمثابة تصريحات تحريضية مُعربة عن أسفها تجاهها واصفة العلاقة بين إسرائيل والأردن بـ"الاستراتيجية".