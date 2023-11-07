آخر موعد لتلقي طلبات توظيف مدرسين بمدرسة الوادى الجديد الدولية.. الخميس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد عن وظائف معلم تربية موسيقية بالمدرسة الرسمية الدولية بالوادى الجديد، وذلك وفقًا للشروط المعلنة والتى تمثلت فى ألا يزيد سن المتقدم للوظيفة عن 45 سنة وأن يكون على رأس العمل بقطاع تعليم المحافظة تخصص التربية الموسيقية والإجادة التامة للغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثا.



كما تضمنت الشروط إجادة التعامل مع الحاسب الآلى إجادة تامة وتقديم ما يفيد للجهات المختصة وسيتم تحديد المقابلات الشخصية للمتقدمين عقب انتهاء فترة التقديم لاختيار أفضل العناصر على أن يتم التقديم من خلال الرابط الإلكترونى حتى الخميس 9 نوفمبر الجاري.