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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

صدى البلد

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية .

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين 2 - 10 قروش للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.92 جنيه للشراء و33.08 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.02 جنيه للشراء و33.19 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.15 جنيه للشراء و33.26 جنيه للبيع.
كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 12 - 22 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.90 جنيه للشراء و38.10 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.02 جنيه للشراء، و38.22 جنيه للبيع .

متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.32 جنيه للشراء و38.45 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا لأقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.98 جنيه للشراء و99.91 جنيه للبيع - وفقا للبنك الأهلي .
 

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