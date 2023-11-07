12 درجة مئوية|مفاجأة عاجلة من الأرصاد حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، إن الأحوال الجوية خلال هذه الفترة تشهد استقرارًا، لافتة إلى أنه يوجد ارتفاع في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث يصل الارتفاع لـ 4 درجات مئوية في أغلب محافظات الجمهورية.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، مضيفة أن ظاهرة الشبورة المائية هي التي تسيطر على الأجواء مع استقرار الأحوال الجوية.



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وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة متوقع استمرارها غدًا أيضًا، وقد تصل لحد الضباب أي تتسبب في انعدام الرؤية، وتتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في الساعات الأولى من الصباح االباكر وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، متابعة أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا، ويصل فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار لـ 12 درجة مئوية.